Alidou: HSV wartet auf „unmoralisches“ Angebot

Interessierte Klubs müssen für Faride Alidou im Winter offenbar eine saftige Ablöse bieten, damit der Hamburger SV ins Grübeln kommt. „Wir haben natürlich auch Zwänge, aber das Angebot müsste schon sehr unmoralisch sein“, sagte Sportdirektor Michael Mutzel gegenüber ‚Sky‘. An Alidou sind eine ganze Reihe an Bundesligaklubs interessiert, allen voran Eintracht Frankfurt. Ein Angebot zur Verlängerung beim HSV liegt dem Eigengewächs ebenfalls vor.

„Er hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 und das ist schon mal gut für uns“, fährt Mutzel fort, „wir müssen uns keine Sorgen machen und sind super froh, dass er sich so schnell so gut entwickelt hat. Daran hat sicherlich unser Trainer einen großen Anteil.“ Mit zwei Treffern sowie vier Assists in neun Partien machte der 20-jährige Flügelspieler in den zurückliegenden Wochen auf sich aufmerksam. Mit Alidous Zukunftsentscheidung wird zeitnah gerechnet.