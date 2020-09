Lookman: Leihe als einzige Lösung?

Wie die ersten beiden Partien von RB Leipzig im Pokal und in der Liga einmal mehr gezeigt haben, spielt Ademola Lookman in den Plänen von Trainer Julian Nagelsmann keine Rolle mehr. Zuletzt verdichteten sich deshalb die Gerüchte um einen möglichen Abgang des 22-jährigen Engländers zu Premier League-Aufsteiger FC Fulham. Nach ‚kicker‘-Informationen kommt für den Klub aus London, der mit zwei Niederlagen in die Saison startete, jedoch nur eine Leihe infrage.

Lookman war im vergangenen Sommer für 18 Millionen Euro vom FC Everton nach Leipzig gewechselt, konnte sich dort allerdings nicht durchsetzen. In der zurückliegenden Spielzeit kam er lediglich auf 13 Pflichtspieleinsätze, in denen er kein Tor erzielte.