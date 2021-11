Werder: Daran hakt der Werner-Deal

Mit Ole Werner scheint sich der SV Werder Bremen auf einen neuen Trainer festgelegt zu haben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind aber noch einige offene Fragen zu klären. Neben Gehalt und Vertragslaufzeit steht vor allem die Einigung mit Holstein Kiel aus.

An der Förde steht Werner seit Mitte September nicht mehr an der Seitenlinie. „Ole Werner hat noch einen bestehenden Arbeitsvertrag bis zum 30. Juni 2022 bei Holstein Kiel“, stellt KSV-Sportdirektor Uwe Stöver klar. Dass dies die Unterschrift in Bremen final verhindern könnte, ist nicht zu erwarten. Werner selbst soll großes Interesse am Job im Weserstadion haben.

Update 11:46 Uhr: Der SV Werder drängt offenbar auf eine schnelle Lösung. Wie die DeichStube berichtet, wird noch in dieser Woche der neue Trainer vorgestellt. Und dieser soll „sehr wahrscheinlich“ Ole Werner sein. Zweifel soll es aber wegen des angeblich gültigen Vertrags geben. Laut Werner wurde das Papier fristgerecht zum 30. November gekündigt. Kiel sieht das anders und fordert einen Ablöse, die Werder nicht zahlen will.