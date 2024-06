Fußballfest: Türkei schlägt Georgien

Die Türkei hat ein emotionsgeladenes Auftaktspiel in die Europameisterschaft mit 3:1 gegen Georgien gewonnen. In der 25. Minute gingen die Türken nach einem fulminanten Volley durch Rechtsverteidiger Mert Müldür verdient in Führung, ehe nur wenig später das vermeintliche 2:0 durch Kenan Yildiz wegen knapper Abseitsstellung zurückgenommen wurde. Das allerdings bedeutete einen größeren Bruch im türkischen Spiel. Georgien kam besser in die Partie und erspielte sich mehrere Möglichkeiten. Eine davon nutzte Georges Mikautadze (32.) zum Ausgleich, den man zur Pause als gerecht bezeichnen konnte.

Nach der Halbzeit war es dann eine weiterhin abwechslungsreiche und dynamische Partie, die in der 65. Minute ihren absoluten Höhepunkt erlebte. Real-Juwel Arda Güler donnerte den Ball aus halbrechter Position mit dem starken linken Fuß in den langen Winkel. Ekstase in Dortmund. Im Anschluss blieben die Georgier gefährlich und hätten in der Nachspielzeit ausgleichen müssen. Dann die letzte Szene des Spiels: Ecke für die Osteuropäer. Khvicha Kvaratskhelia bringt den Ball in die Mitte, Türkei-Keeper Mert Günok faustet aus dem Sechzehner. Der Abpraller landet final bei Kerem Aktürkoglu, der 70 Meter mit dem Ball sprintet und ins verwaiste Tor einschiebt.