Barça-Abschied? Lewandowski spricht Klartext

Robert Lewandowski blickt erneut auf eine starke Spielzeit zurück. Der Angreifer erzielte für den FC Barcelona in der abgelaufenen Saison in 52 Pflichtspielen 42 Tore und feierte mit den Katalanen die Meisterschaft in La Liga und den Pokalsieg in der Copa del Rey. Ans Aufhören denkt der 36-Jährige aber noch lange nicht.

Gerüchte über einen Abschied vom finanziell klammen Barça weist Lewandowski gegenüber der ‚Bild‘ deutlich zurück: „Für mich überhaupt kein Thema. Ich bleibe auf jeden Fall in der nächsten Saison. Ich habe aktuell nur Barcelona im Kopf.“

Auch in der kommenden Saison will der Ex-Bayern-Star, der bei noch einen bis 2026 gültigen Vertrag besitzt, wieder um die Trophäen kämpfen. „Ich habe über 30 Titel in meiner Karriere gewonnen. Aber ich bin bereit für mehr“, so Lewandowski, der sich sicher ist: „Unsere Mannschaft wird in der nächsten Saison noch besser sein.“

Trotz seines fortgeschrittenen Alters fühlt sich der Pole noch topfit: „Physisch fühle ich mich sehr stark. Ich habe nun sechs, sieben Wochen Urlaub, werde mich komplett erholen.“ Der Torjäger führe regelmäßig Fitness-Tests durch: „Aktuell ist mein biologisches Alter bei 30 Jahren. Ich denke, das ist nicht so schlecht. Das entspricht dem, wie ich mich fühle.“