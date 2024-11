Schalke: Rückendeckung für van Wonderen

Der Vorstandsvorsitzende des FC Schalke 04, Matthias Tillmann, glaubt an die Wende unter dem neuen Cheftrainer Kees van Wonderen. Am Rande des Trainings stellte der 40-Jährige gegenüber der ‚WAZ‘ klar, dass van Wonderen „intern nicht zur Debatte“ stehe. Der Niederländer trat bei Schalke die Nachfolge von Interimscoach Jakob Fimpel an, der zuvor Karel Geraerts für zwei Spiele vertrat.

Doch auch van Wonderen konnte das Ruder in Gelsenkirchen nicht herumreißen. In den drei Liga-Partien unter seiner Leitung gelang den Königsblauen nur ein Punkt (0:0 gegen Ulm). Im DFB-Pokal schied man beim FC Augsburg (0:3) aus. Daraufhin forderten erste Kritiker schon wieder die Entlassung des gerade erst eingestellten Trainers.