Juve: Kean zurück nach England?

Moise Kean bietet sich eine Gelegenheit auf ein erneutes Engagement in der Premier League. Wie die Redaktion des italienischen Transfermarkt-Experten Gianluca Di Marzio berichtet, bekunden die beiden Aufsteiger Nottingham Forest und der FC Fulham Interesse am Stürmer, der aktuell vom FC Everton an Juventus Turin ausgeliehen ist.

Kean soll allerdings noch nicht gänzlich überzeugt sein, für einen Aufsteiger sein Engagement bei den Bianconeri vorzeitig abzubrechen. An Juve ist der Mittelstürmer noch bis Sommer 2023 verliehen. Bei Inkrafttreten der Kaufpflicht wären 28 Millionen Euro für den Italiener fällig. In der abgelaufenen Spielzeit kam Kean 42 Mal zum Einsatz und war an neun Treffern direkt beteiligt.