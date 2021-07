Freiburg mit Interesse an Ouédraogo?

Der SC Freiburg könnte sich in diesem Sommer mit Ismahila Ouédraogo von AS Douanes verstärken. Laut Informationen von ‚Le 10 Sport‘ beobachten die Breisgauer den 1,67 Meter großen Sechser genau. Im März debütierte der 21-Jährige für die Nationalmannschaft von Burkina Faso. Sein Klub spielt in der heimischen Profiliga.

Auch in Spanien haben die Scouts den laufstarken Abräumer auf ihren Zetteln. Ouédraogo wird dem Bericht zufolge vom FC Getafe und dem FC Valencia umworben. Mit den Young Boys aus Bern gesellt sich allem Anschein nach ein weiterer Klub zur Interessentengruppe.