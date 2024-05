Sporting kämpft um Gyökeres

Sporting Lissabon möchte seinen Topstürmer Viktor Gyökeres nicht verlieren. Um das trotz der vielen Interessenten zu schaffen, bereitet der frischgebackene portugiesische Meister der ‚A Bola‘ zufolge ein neues Vertragsangebot für den 25-Jährigen vor. Dieses soll eine Gehaltsanpassung beinhalten, vor allem aber die Ausstiegsklausel für Gyökeres noch einmal anheben. Aktuell kann der schwedische Nationalstürmer den Verein für 100 Millionen Euro verlassen.

Das Verbleiben des Torjägers in Lissabon hängt laut der ‚A Bola‘ eng mit dem Schicksal von Rúben Amorim zusammen. Sollte sich der ebenfalls vielumworbene Trainer dazu entscheiden, den Löwen die Treue zu halten, wäre das auch für Gyköres ein gewichtiges Argument, in der kommenden Saison bei Sporting zu bleiben. Um Amorim wiederum von einem Verbleib zu überzeugen, sind die Verantwortlichen bei Sporting bemüht, den Kader für die Titelverteidigung in der Liga und die kommende Champions League-Saison zu verstärken und auch möglichst alle aktuellen Topspieler zu halten. Die wichtigste Personalie dabei: Viktor Gyökeres.