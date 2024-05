BVB: Terzic-Verlängerung ein Selbstläufer?

Mit Borussia Dortmund zog Edin Terzic am gestrigen Dienstag sensationell ins Finale der Champions League ein. Dem Trainer, der noch vor wenigen Monaten um seinen Job bangen musste, hat das einigen Kredit eingebracht – und bald wohl einen neuen Vertrag.

Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, wird der neue Geschäftsführer Sport Lars Ricken im Laufe der Hinrunde der anstehenden Saison die Vertragsgespräche mit Terzic eröffnen. Aktuell ist der 41-Jährige bis 2025 an den BVB gebunden.

In der Sportlichen Leitung des BVB stoße eine mögliche Verlängerung mit Terzic auf breite Zustimmung. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ stellen deshalb die Frage in den Raum, ob es sich bei den anstehenden Verhandlungen nur um „Formsache“ handeln wird.

Vor der Winterpause wäre ein solches Szenario kaum denkbar gewesen. Damals stand Terzic nach einer schwachen Hinrunde massiv in der Kritik, eine Entlassung stand im Raum. Doch der BVB hat auch mithilfe der starken Winterneuzugänge Jadon Sancho und Ian Maatsen zurück in die Spur gefunden – vor allem in der Champions League, wie der Finaleinzug eindrucksvoll beweist.