Bundesliga: Die FT-Topelf des 16. Spieltags

Spieler des Spieltags: Xavi Simons

Am gestrigen Sonntag konnte man sehen, was Xavi Simons für ein Unterschiedsspieler für RB Leipzig ist. Beim 4:2-Sieg gegen Werder Bremen feierte der 21-Jährige eine Traumrückkehr nach mehreren Monaten Verletzungspause. Seine erste Chance führte direkt zum 1:0. Im Anschluss waren die Sachsen voll in der Partie wie auch Xavi selbst, der noch in Halbzeit eins mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 für die erneute Führung sorgte. In dieser Form ist Xavi für Trainer Marco Rose nicht zu ersetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des 16. Spitalgs Jonathan Burkardt Xavi Simons Maximilian Arnold Patrick Schick Ein anderer Spieler Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Tabelle

Die Ergebnisse im Überblick

BVB - Bayer Leverkusen 2:3

Hoffenheim - VfL Wolfsburg 0:1

Heidenheim - Union Berlin 2:0

SC Freiburg - Holstein Kiel 3:2

Mainz 05 - VfL Bochum 2:0

St. Pauli - Eintracht Frankfurt 0:1

Borussia M’gladbach - FC Bayern 0:1

RB Leipzig - Werder Bremen 4:2

FC Augsburg - VfB Stuttgart 0:1