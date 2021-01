St. Pauli leiht Wolfsburgs Marmoush aus

Der FC St. Pauli hat seine Offensive verstärkt. Wie der Zweitliga-Vorletzte mitteilt, kommt Omar Marmoush auf Leihbasis bis Saisonende vom VfL Wolfsburg. Der 21-Jährige ist in der Offensive flexibel einsetzbar.

2017 war Marmoush aus seiner ägyptischen Heimat ins Regionalligateam der Wölfe gewechselt. Dort überzeugte der Rechtsfuß und empfahl sich so für die Profis. Über zehn Teileinsätze kommt er aber bislang nicht hinaus. Nun winkt Spielpraxis am Millerntor. Cheftrainer Timo Schultz freut sich über den Transfer: „Omar Marmoush ist in der Offensive flexibel einsetzbar und verschafft uns damit in der Spitze, aber auch auf den Flügeln zusätzliche Optionen. Er kann sowohl Tore vorbereiten als auch selbst den Abschluss suchen.“