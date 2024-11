Interesse aus England für Cherki

Durch seine zuletzt guten Leistungen hat sich Rayan Cherki von Olympique Lyon wieder auf den Zettel einiger Top-Klubs gespielt. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, hat der FC Liverpool sich über den 21-Jährigen informiert. Der Spieler könne sich aber auch einen Wechsel in die Bundesliga vorstellen, sein Wunschziel sei allerdings Real Madrid.

Eigentlich will Olympique Lyon seinen Offensivspieler, der aus der eigenen Jugend kommt, nur äußerst ungern ziehen lassen. Doch der französische Erstligist muss Einnahmen erzielen, wodurch Cherki auf den Markt kommen könnte. Außerdem kommt in Person von Thiago Almada im Winter bereits ein Neuzugang, der dem Spielstil Cherkis ähnelt. Ein Verkauf des französischen U21-Nationalspielers, der in elf Einsätzen in dieser Saison auf zwei Tore und drei Vorlagen kommt, scheint somit möglich. Borussia Dortmund zeigte schon im Sommer Interesse, damals blieb der Franzose mit algerischen Wurzeln aber dann doch bei OL und verlängerte bis 2026.