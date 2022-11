Tottenhams „Retter“ | Atlético mit einem weiteren Desaster

Der späte Retter

Die englische Presse stürzt sich nach dem Last-Second-Sieg von Tottenham Hotspur bei Olympique Marseille (2:1) auf Pierre Emile Höjbjerg. Der 27-jährige Däne erzielte kurz vor Schlusspfiff das entscheidende Tor, nachdem sich die Marseille-Abwehr praktisch in Luft aufgelöst hatte und das, obwohl ein Unentschieden die Europa League für die Franzosen bedeutet hätte. Die Londoner stehen als Gruppenerster im Achtelfinale. Der ‚Guardian‘ titelt „Höjbjerg spart sich für die Spurs das Beste bis zum Schluss auf“, der ‚Daily Express‘ versieht die Tottenham-Jubeltraube mit der Überschrift „Retter“.

Atlético enttäuschend – Barça raus mit Applaus

In Spanien lässt man kein gutes Haar an Atlético Madrid. Die ‚as‘ spricht von „einer desaströsen Partie“, für die ‚Marca‘ sind es „die schwärzesten Tage“ in der Simeone-Ära. Durch die 1:2-Niederlage gegen den FC Porto sind die Rojiblancos in keinem europäischem Wettbewerb mehr vertreten. Der FC Barcelona dagegen überwintert zumindest in der Europa League. „Ein Sieg zum Abschied“ heißt es in der ‚Mundo Deportivo‘. Die ‚Sport‘ beschreibt angesichts der Gegentore beim 4:2 über Viktoria Pilsen den Erfolg der Katalanen als „bittere Torflut“.

„Neapel inmitten der Sterne“

Für die SSC Neapel endete gestern die Serie von 13 gewonnenen Spielen hintereinander. Trotz der 0:2-Niederlage gegen den FC Liverpool sieht der ‚Corriere dello Sport‘ „Napoli inmitten der Sterne“, denn die Italiener lösen das Ticket für die nächste Runde als Gruppensieger. Inter Mailand steht ebenfalls trotz eines 0:2 gegen den FC Bayern in der Runde der letzten 16. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ meint, dass die Mailänder sich die Kräfte „für Juve sparen“. Das Liga-Duell findet am Sonntag (20:45 Uhr) statt.