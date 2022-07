Türkei-Klub heiß auf Pohjanpalo

Bayer Leverkusen könnte einen Abnehmer für Joel Pohjanpalo in der Süper Lig finden. Wie das türkische Medium ‚Sporx‘ berichtet, ist der finnische Angreifer eines der Transferziele von Konyaspor. Der Conference League-Teilnehmer soll dem Bericht zufolge erste Kontakte zur Werkself geknüpft haben.

An Bayer ist Pohjanpalo noch bis 2023 gebunden, hat aber keine Zukunft mehr. Konyaspors Interesse am 27-Jährigen kommt nicht von ungefähr. In der Süper Lig machte Pohjanpalo in der vergangenen Spielzeit als Leihspieler bei Caykur Rizespor mit 16 Treffern in 33 Ligapartien auf sich aufmerksam.