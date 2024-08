Gladbach verleiht Fraulo erneut

Oscar Fraulo soll erneut abseits von Borussia Mönchengladbach Spielpraxis sammeln. Wie auch schon im vergangenen Jahr wird der dänische Mittelfeldspieler an den niederländischen Erstligisten FC Utrecht verliehen. An die Fohlen ist der 20-Jährige noch bis 2026 gebunden. Fraulo war 2022 vom FC Midtylland nach Gladbach gewechselt, kam dort aber bislang auf nur zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga.

„Oscar war bereits in der vergangenen Saison an Utrecht verliehen. Er hat dort bei einem Erstligisten Spielpraxis gesammelt und eine gute Entwicklung genommen. Die Leihe hat sich demnach für alle Seiten als Erfolg erwiesen. Durch die erneute Leihe erhoffen wir uns, dass er seine positive Entwicklung fortsetzt und wieder viele Einsätze auf hohem Niveau erhält. Diese Spielpraxis können wir ihm aufgrund der starken Konkurrenzsituation bei uns nicht garantieren“, erklärt Sport-Geschäftsführer Roland Virkus den Deal.