PSG-Transferpläne: Malcom mittendrin

Nach dem missglückten Transferversuch im Winter hat Paris St. Germain bei Malcom die Flinte noch nicht ins Korn geworfen. Nach Informationen unserer französischen Partner-Redaktion Foot Mercato hält der Hauptstadtklub den Kontakt zum brasilianischen Flügelstürmer von Zenit St. Petersburg weiterhin aufrecht. Demnach könnte Malcom mit Verzögerung im Sommer doch noch den Weg zu PSG finden.

Der 26-Jährige trumpft in der laufenden Saison mächtig auf. Inzwischen steht er wettbewerbsübergreifend bei 19 Treffern in 26 Spielen, außerdem legte er sieben weitere Tore für Teamkollegen auf. Bis 2027 ist Malcom eigentlich noch an Zenit gebunden. Bei einem adäquaten Angebot würden die Russen den Topscorer aber wohl ziehen lassen. Auch andere europäische Topklubs haben bereits angeklopft.

