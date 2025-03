Auf Platz eins: Fink verlängert in Belgien

Thorsten Finks Zukunft liegt weiterhin in Belgien. Wie der KRC Genk mitteilt, haben der deutsche Cheftrainer und seine Assistenten ihre Verträge verlängert. Zur Laufzeit macht der Klub keine Angaben.

Fink, der in der Bundesliga von 2011 bis 2013 den Hamburger SV trainierte, steht seit Sommer in Genk an der Seitenlinie. Die reguläre Saison der Jupiler Pro League schloss sein Team als Erster ab – nun geht es in den Champions-Playoffs um den Meistertitel.