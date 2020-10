DFB-Pokal: Nübel gibt Bayern-Debüt

Alexander Nübel wird am morgigen Donnerstag sein Debüt für den FC Bayern geben. Cheftrainer Hansi Flick bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz, dass der Neuzugang im DFB-Pokal-Spiel gegen den FC Düren (20:45 Uhr) im Tor stehen wird.

Manuel Neuer, der erst am gestrigen Dienstag noch für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Platz stand, wird geschont. Die etatmäßige Nummer eins wolle zwar eigentlich in jedem Spiel auf dem Platz stehen, habe aber Verständnis für die Entscheidung, so Flick.