City-Krise: Guardiola spricht über möglichen Rücktritt

Pep Guardiola gibt sich angesichts der aktuellen Ergebniskrise von Manchester City kämpferisch. Auf der Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel gegen den FC Liverpool am Sonntag (17 Uhr) äußert sich der 53-jährige Coach zu Rücktrittgerüchten, die sich bereits rund um Manchester verbreiten: „Eins ist sicher, ich möchte bleiben! Ich möchte es wirklich. Aber in dem Moment, in dem ich das Gefühl habe, dass ich nicht gut für den Verein bin, wird ein anderer Trainer kommen. Aber ich möchte nicht davonlaufen. Ich möchte die Mannschaft in vielerlei Hinsicht neu aufbauen, von jetzt an bis zum Ende der Saison und in den nächsten Spielzeiten.“

Der Katalane habe schließlich nicht umsonst erst kürzlich seinen auslaufenden Vertrag bis 2027 verlängert: „Ich habe um diese Herausforderung gebeten, weil ich es fühle. Ich weiß, was ich tun will, ich weiß, was wir brauchen.“ Wettbewerbsübergreifend verloren die Skyblues zuletzt fünfmal in Serie und spielten dann in der Champions League nach zwischenzeitlicher 3:0-Führung gegen Feyenoord Rotterdam noch am Ende 3:3. Aktuell sei es eine harte Zeit, aber die sei auch für absolute Spitzenteams normal. „Welches Team auf der Welt ist zehn Jahre lang beständig? Nennen Sie mir eines. Es gibt sie nicht. Nicht in der NBA, nicht im Tennis, in keiner Sportart, nicht einmal im Golf. In einem Jahrzehnt, wie wir es hinter uns haben, und so beständig, wie wir waren, findet man das nicht, tut mir leid“, so Guardiola.