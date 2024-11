Ära geht weiter: Guardiola verlängert bei ManCity

Manchester City kann aufatmen, Pep Guardiola bleibt über den Sommer hinaus als Cheftrainer an Bord. Wie der Verein bekanntgibt, hat der Erfolgscoach seinen zum Ende der Saison auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2027 ausgedehnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Spätestens seit Guardiolas Amtsantritt 2016 ist ManCity zu einem der besten Vereine der Welt aufgestiegen. National konnten sie unter seiner Leitung sechs der jüngsten sieben Meisterschaften für sich entscheiden. In der Saison 2022/23 gelang darüber hinaus der langersehnte Gewinn der Champions League mit einem 1:0-Sieg über Inter Mailand.

In den vergangenen Wochen wurde der 53-Jährige immer wieder mit einem Abschied aus Manchester in Verbindung gebracht. So soll Guardiola das Ziel haben, im Verlauf seiner Karriere eine Nationalmannschaft zu einem großen Turnier zu führen. Mit der Verlängerung wurde dieses Kapitel aber erstmal beiseitegelegt. Eine Ausstiegs- respektive Kündigungsklausel soll das neue Arbeitspapier nämlich nicht enthalten.