Foden unterschreibt neuen Vertrag bei ManCity

Phil Foden und Manchester City dehnen ihre Zusammenarbeit aus. Wie der englische Meister verkündet, hat der 22-jährige Offensivspieler einen neuen langfristigen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Bislang war der Linksfuß bis 2024 an City gebunden.

Foden stammt aus der Jugend von Manchester City und hat in den vergangenen Jahre eine steile Entwicklung hinter sich. In der Mannschaft von Pep Guardiola zählt er zu den Leistungsträgern, stand allein in der vergangenen Spielzeit in 45 Partien auf dem Platz.

Insgesamt kommt der Edeltechniker auf bereits 106 Premier League-Einsätze, in denen er an 46 Toren direkt beteiligt war. Für die englische Nationalmannschaft absolvierte er bereits 18 Partien.

One of our own 💙@PhilFoden has signed a new three-year extension to his contract, keeping him at City until the summer of 2027! 👊