Barça schickt Romeu zum Ligarivalen

Oriol Romeu (32) kehrt dem FC Barcelona vorläufig den Rücken. Die Katalanen leihen den spanischen Sechser für die kommende Spielzeit an Ligarivale FC Girona. Zwischen 2022 und 2023 kam er bereits für den Tabellendritteln der abgelaufenen La Liga-Saison zum Einsatz.

In Barcelona konnte Romeu bis dato nicht die gewünschten Leistungen zeigen. Vertraglich ist der frühere U-Nationalspieler, der in der Saison 2014/2015 leihweise beim VfB Stuttgart untergebracht war, bis 2026 an die Blaugrana gebunden.