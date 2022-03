Die FT-Topelf des 26. Spieltags

Spieler des Spieltags: Christopher Nkunku

Kurz konnte Greuther Fürth die Mannschaft von RB Leipzig ärgern: Beim Duell der beiden Teams war das Kleeblatt nach nur vier Minuten in Führung gegangen. Dass es am Ende 6:1 aus Sicht von RB ausging, lag vor allem an Christopher Nkunku. Der 24-Jährige bestätigte wieder einmal seine Topform und war an drei Toren direkt beteiligt. Eine tadellose Leistung des Franzosen, die ihn für FT zum Spieler des Spieltags macht.

