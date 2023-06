Länderspiele: DFB gibt Kader bekannt

In rund einem Jahr beginnt für das DFB-Team die Heim-Europameisterschaft. Weitere Testspiele in Vorbereitung auf das Turnier im Sommer 2024 finden in der übernächsten Woche statt: Deutschland trifft auf die Ukraine (12. Juni in Bremen), Polen (16. Juni in Warschau) und Kolumbien (20. Juni in Gelsenkirchen).

Unter der Anzeige geht's weiter

Bundestrainer Hansi Flick hat am heutigen Freitag seinen Kader für den Länderspiel-Dreierpack veröffentlicht. Mit dabei im 26-köpfigen Aufgebot sind auch einige Rückkehrer, darunter Antonio Rüdiger und Ilkay Gündogan sowie Leroy Sané.

Lese-Tipp

Bierhoff-Nachfolge: DFB setzt auf Trio

Der DFB-Kader