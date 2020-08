Dreifaches Gehalt: Sancho mit United einig

Sollte der Transfer von Jadon Sancho zu Manchester United in diesem Sommer über die Bühne gehen, darf sich der 20-Jährige über einen deutlichen Gehaltssprung freuen. Nach Informationen der ‚Bild‘ würde das Jahresgehalt beim englischen Rekordmeister künftig umgerechnet knapp 18 Millionen Euro betragen. Der Nationalspieler soll für fünf Jahre unterschreiben.

Zum Vergleich: Aktuell kassiert Sancho bei Borussia Dortmund sechs Millionen Euro und damit nur ein Drittel der in Aussicht stehenden Summe. Bleibt er auch in der Saison 2020/21 beim BVB, steigt das Salär automatisch auf zehn Millionen. In Manchester wäre es aber noch einmal deutlich mehr, zumal Prämien noch on top kämen.

Offen bleibt, ob sich beide Vereine in Sachen Ablöse einig werden. Dortmund verlangt 120 Millionen Euro. United plant dem Vernehmen nach, die Summe in drei Raten von 70, 30 und 20 Millionen Euro zu zahlen. Dem BVB schwebt eine baldige Entscheidung vor, damit Planungssicherheit herrscht. In den kommenden Tagen sollen die Gespräche intensiviert werden.

