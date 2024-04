Wegen Amorim: Berater deutet Gyökeres-Abgang an

Viktor Gyökeres könnte Sporting Lissabon im Sommer verlassen. Gegenüber der ‚Record‘ lässt Berater Hasan Çetinkaya tief blicken. Die Zukunft des Stürmers hänge vor allem von Sporting-Trainer Rúben Amorim ab: „Ich habe Gyökeres nur wegen Amorim zu Sporting geholt. Ich kannte seine Philosophie und wusste, wie er Viktor auf das nächste Level bringen kann. Wir haben noch acht Spiele vor uns, und dann werden wir eine Entscheidung treffen, aber die Zukunft hängt auch stark davon ab, was mit Amorim passiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit 22 Ligatoren in dieser Saison lockt der 25-jährige Schwede einige Interessenten an. „Es gibt viele Vereine, die ihn kaufen wollen“, so Çetinkaya. Für den Berater ist klar: „Sporting ist ein Verein, der verkaufen muss.“ Gleichzeitig betont der Agent aber auch, Gyökeres fühle sich wohl in Lissabon: „Es gibt so viel Liebe. So etwas habe ich noch nie gesehen.“ Der Angreifer besitzt bei den Leões einen Vertrag bis 2028.