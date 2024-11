„Unsere Zukunft“: Sonderlob für Ex-Bayern-Star

Rúben Amorim spricht in höchsten Tönen von Noussair Mazraoui. „Er ist ein unfassbarer Spieler. Er ist unsere Zukunft. Denn er kann in verschiedenen Positionen spielen und sieht immer aus, als wäre er fit und noch nicht erschöpft. Er ist hier, um zu bleiben. So Spieler wie ihn brauchen wir“, so der neue Trainer von Manchester United nach dem gestrigen 3:2 in der Europa League gegen Bodö/Glimt im englischen TV.

Mazraoui begann im zweiten Spiel unter Amorim als rechter Teil einer defensiven Dreierkette. Der nominelle Rechtsverteidiger war im Sommer für 15 Millionen Euro vom FC Bayern zu den Red Devils gewechselt. In München konnte sich der 27-Jährige nicht nachhaltig durchsetzen.