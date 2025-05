Einigung: United vor 35-Millionen-Transfer

Bei Manchester United ist alles für den ersten Transfer des Sommers angerichtet. Wie ‚ESPN‘ berichtet, haben sich die Red Devils mit Angreifer Liam Delap von Absteiger Ipswich Town auf die vertraglichen Rahmenbedingungen geeinigt. Nun warte United auf die finale Entscheidung des 22-Jährigen. Ipswich wurde darüber hinaus bereits mitgeteilt, dass die Ausstiegsklausel in Höhe von umgerechnet rund 35 Millionen Euro gezogen wird, sobald Delap dem Wechsel final zustimmt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Transfer des Youngsters könnte unter Umständen also zeitnah über die Bühne gehen. Delap soll der schwächelnden United-Offensive mehr Torgefahr verleihen. Für Ipswich war der Mittelstürmer mit zwölf Treffern und zwei Vorlagen an rund 40 Prozent aller Tore der Tractor Boys beteiligt. Den direkten Wiederabstieg konnte aber auch der U21-Nationalspieler nicht verhindern. In Manchester könnte Delap mit Matheus Cunha (26/Wolverhampton Wanderers) die neue Offensive bilden. Der ehemalige Bundesligaprofi steht ebenfalls kurz vor dem Wechsel ins Old Trafford.