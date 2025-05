Neuer Trainerjob für Turan

Arda Turan zieht es in die ukrainische Liga. Der frühere türkische Nationalspieler unterschreibt bei Shakhtar Donetsk einen bis 2027 datierten Vertrag. Kurz zuvor endete sein Job bei Eyüpspor, das er auf einen starken sechsten Platz in der Süper Lig geführt hatte.

„Ich bin stolz, zu Shakhtar gekommen zu sein – einem großartigen Verein mit einer reichen Geschichte und großen Traditionen. Die Mannschaft ist in ganz Europa bekannt und hat den Ehrgeiz, jedes Spiel zu gewinnen. Ich hoffe, zum Vermächtnis des Vereins beizutragen und unseren Fans mit unserem Spiel viele freudige Momente zu bereiten. Wir sind hochmotiviert, Titel zu gewinnen – sowohl in der Ukraine als auch bei europäischen Wettbewerben“, so Turan über seine Unterschrift.