Buchanan unterschreibt in Bremen

Der Transfer von Lee Buchanan zum SV Werder Bremen ist endgültig in trockenen Tüchern. Wie der Bundesliga-Aufsteiger verkündet, hat der 21-Jährige den Medizincheck absolviert und im Anschluss einen Vertrag unterschrieben. Zur Laufzeit machen die Hanseaten keine Angabe. Buchanan kommt ablösefrei von Derby County. Bereits am gestrigen Sonntag hatte Werder eine grundsätzliche Einigung im Transferpoker offiziell verkündet.

„Wir haben die Entwicklung von Lee bereits über einen längeren Zeitraum verfolgt. Er ist ein schneller, zweikampfstarker Außenverteidiger, der bereits die Erfahrung von 70 Championship-Spielen mitbringt. Wir freuen uns, dass wir ihn von der sportlichen Perspektive bei Werder überzeugen konnten“, so Leiter Lizenzbereich Clemens Fritz.

