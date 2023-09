Vorerst in der U23: Schalke sanktioniert Baumgartl

Der FC Schalke 04 hat auf die Aussagen von Timo Baumgartl nach dem gestrigen 1:3 gegen den FC St. Pauli reagiert. Wie der Zweitligist offiziell verkündet, wird der 27-jährige Innenverteidiger in der kommenden Woche mit der U23 trainieren. Zudem wird eine Geldstrafe fällig. Baumgartl hat die Sanktionen akzeptiert.

„Die sportliche Leitung und das Trainer-Team sind jederzeit zu einem konstruktiven und kritischen Dialog mit der Mannschaft bereit, das haben die vergangenen Wochen gezeigt. Voraussetzung dafür ist, dass dieser intern stattfindet – denn nur dann kann er lösungsorientiert sein. Timo zeigte sich im Gespräch einsichtig, räumte direkt zu Beginn seinen Fehler ein und bat um Entschuldigung. Wir haben diese angenommen“, wird Sportdirektor André Hechelmann in einer Klubmitteilung zitiert.

Baumgartl selbst erklärt: „Was ich mit meinen Aussagen ausgelöst habe, war nicht meine Intention und darf einem Spieler mit meiner Erfahrung nicht passieren. Deshalb habe ich Thomas Reis und André Hechelmann um Entschuldigung gebeten und bin sehr froh, dass sie diese akzeptiert haben. Ich weiß, dass nun ich gefordert bin.“

Was war passiert?

Baumgartl ließ nach der gestrigen 1:3-Niederlage des FC Schalke 04 beim FC St. Pauli seinem Ärger freien Lauf. „Wir spielen natürlich mit dem Feuer. Das ist eine risikobehaftete Sache, die wir da machen. Dann ist es einfach so, dass man Gegentore kassiert, das ist einfach Fakt“, so der Innenverteidiger bei ‚Sky‘ mit Blick auf die von Trainer Thomas Reis gewählte Taktik, „das ist die Philosophie vom Trainer. Er gibt uns das vor. Deshalb machen wir das auch als Mannschaft.“

Auf die Frage, ob die Mannschaft noch hinter Reis stehe, sagte Baumgartl: „Das sind immer Fragen. Er gibt uns einen Plan mit, aber es ist natürlich auch ein Stück weit schwer für uns, das so zu sehen, das so zu machen. Weil wir natürlich immer wieder in diese Situationen reinlaufen.“ Nach dem Absitzen seiner Strafe winkt Baumgartl die Rückkehr ins Profitraining.