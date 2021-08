Hertha gibt Dilrosun ab

Kurz vor Toreschluss gibt Hertha BSC seinen Außenstürmer Javairô Dilrosun an den französischen Erstligisten Girondins Bordeaux ab. Wie der Ligue 1-Vertreter offiziell vermeldet, wird der 23-jährige Niederländer bis Saisonende mitsamt Kaufoption ausgeliehen.

„Javairo ist ein ganz besonderer Spieler. Er hat für seine Position gute Qualitäten. Trotz seines jungen Alters hat er bereits in mehreren Ländern gespielt. Ich bin überzeugt, dass sich Javairo sehr schnell in das Spielsystem des Trainers integrieren wird. Wir begrüßen ihn im Klub“, freut sich Admar Lopes, Technischer Direktor von Bordeaux.

Sein unbestritten großes Potenzial konnte Dilrosun in seinen drei Jahren bei Hertha nur selten zeigen. In 59 Pflichtspielen für die Berliner erzielte der Flügelflitzer sechs Tore und gab acht Vorlagen. In Bordeaux soll es nun endlich und kontinuierlich bergauf gehen.