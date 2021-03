Bellingham zur EM | Der Kampf um Haaland

Bellingham fährt „wahrscheinlich“ zur EM

Jude Bellingham darf sich offenbar große Hoffnungen machen, im Sommer mit England zur EM fahren zu dürfen – und das mit gerade einmal knapp 18 Jahren. Laut der ‚Daily Mail‘ ist es „wahrscheinlich“, dass Nationaltrainer Gareth Southgate den Mittelfeldspieler in sein endgültiges Aufgebot beruft. Sein Länderspieldebüt hat Bellingham bereits gefeiert. Am 11. November des vergangenen Jahres durfte der Youngster 17 Minuten gegen Irland ran. Damit ist er der drittjüngste Spieler, der je für die Three Lions gespielt hat. Nur Theo Walcott und Wayne Rooney stehen in der Rangliste vor ihm. Bei den Länderspielen Ende März wird Bellingham übrigens allem Anschein nach nicht dabei sein. Wie aus dem Bericht hervorgeht, verhindern die strengen Corona-Verordnungen zwischen England und Deutschland die Reise des Mittelfeldjuwels.

Europas Elite im Kampf um Haaland

Um kaum einen Spieler ranken sich zurzeit so viele Gerüchte wie um Erling Haaland. Die ‚Mundo Deportivo‘ bezeichnet den 20-Jährigen als „Nummer 9 der Zukunft“. Laut der spanischen Sportzeitung ist der „Kampf um Haaland“ eröffnet. (Fast) alle Topklubs seien hinter dem Torgaranten her. Zuletzt wurde vor allem dem FC Barcelona großes Interesse nachgesagt. Aber auch der FC Chelsea, Manchester City, der FC Liverpool, Manchester United, Juventus Turin und Real Madrid lecken sich die Finger nach dem Wunderknaben. Was dabei oft vergessen wird: Borussia Dortmund hat bereits angekündigt, seinen wichtigsten Spieler im Sommer nicht verkaufen zu wollen.

Oranje in Not

Ein Satz von Liverpool-Coach Jürgen Klopp sorgt in England und den Niederlanden für große Aufruhr. Auf die Frage, ob es die beiden Abwehrspieler Joe Gomez (23) und Virgil Van Dijk (29) im Sommer zur EM schaffen, verbreitete Klopp wenig Hoffnung: „Um ehrlich zu sein, ist das nach meinen derzeitigen Informationen unwahrscheinlich“. Die ‚Daily Mail‘ schreibt von einem „schweren Schlag“ und leidet vor allem mit Pechvogel Gomez, der bereits bei der Weltmeisterschaft 2018 verletzungsbedingt nur zuschauen konnte. Die niederländische ‚AD‘ hofft auf ein „Wunder“, damit van Dijk das Oranje-Team doch als Kapitän zur Europameisterschaft führen kann.