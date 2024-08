Schon operiert: Bayern lange ohne Stanisic

Josip Stanisic wird dem FC Bayern wochenlang fehlen. Wie Max Eberl am heutigen Dienstagvormittag vor dem Testspiel gegen den Grashopper Club Zürich erklärte, fällt der 24-Jährige nach einer Trainingsverletzung in den ersten Partien der neuen Saison aus: „Leider hat sich Stani gestern im Training verletzt. Er ist heute Morgen bereits operiert worden. Das ist eine Hiobsbotschaft. Er wird die nächsten Wochen ausfallen. Wir wünschen ihm an dieser Stelle alles Gute.“

Stanisic ist eigentlich als wichtiger Bestandteil des Kaders eingeplant. Der kroatische Nationalspieler konnte bei seiner Leihe zu Bayer Leverkusen in der vergangenen Saison überzeugen und kann sowohl als rechter Außenverteidiger als auch in der Innenverteidigung spielen. Diese Flexibilität ist im Kader des Rekordmeisters angesichts der eher dünnen Personaldecke in der Defensive eigentlich extrem wichtig.

Update (11:48 Uhr): Nach offiziellen Angaben des FCB handelt es sich bei der Verletzung um einen Außenbandriss im rechten Knie.