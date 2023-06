Beckham junior wechselt zurück nach England

Romeo Beckham, Sohn von Fußball-Legende David Beckham, wagt den Sprung zurück in den englischen Fußball. Der 20-jährige Offensivspieler verlässt Inter Miami und schließt sich fest dem FC Brentford an. Bei den Londonern ist Beckham zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant und erhält einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison. Der Rechtsfuß lief zwischen Januar und Ende Mai bereits auf Leihbasis für die Bees auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir haben Romeo im Januar in unseren Kader aufgenommen und er hat sich fantastisch in die Gruppe eingebracht“, sagt Neil MacFarlane, Trainer von Brentford B, „er hatte einen fantastischen Saisonabschluss, was sein letztes Spiel gegen Manchester City angeht. Dort hat er gezeigt, was er während seiner Leihe bei uns gelernt hat. Wir haben ihn in und außerhalb des Platzes weiterentwickelt und freuen uns darauf, dass er gut gelaunt zurückkommt, um in der nächsten Saison weiter mit ihm zu arbeiten.“

Lese-Tipp

Chelsea: Zieht es Mendy nach Saudi-Arabien?