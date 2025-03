DFB: Nagelsmanns Plan im Tor

Gegenwärtig ist noch nicht klar, welcher Keeper in den kommenden Nations League-Spielen gegen Italien (20. & 23. März) das Tor der deutschen Nationalmannschaft hüten wird. Bundestrainer Julian Nagelsmann wollte sich am Rande der Kadernominierung bei der Entscheidung zwischen Alexander Nübel (28/VfB Stuttgart) und Oliver Baumann (34/TSG Hoffenheim) noch nicht in die Karten schauen lassen: „Der Plan sieht derzeit vor, dass wir für beide Spiele eine Nummer eins haben. Wir werden zuerst mit den Spielern sprechen. Ich werde jetzt nicht ihre Namen nennen. Stefan Ortega ist die Nummer drei.“

Während also die Aufgabe von Stefan Ortega (32) von Manchester City bei den kommenden Spielen klar ist, können sich sowohl Baumann als auch Nübel noch Hoffnungen auf Einsätze machen. Beide Spieler wechselten sich in den vergangenen Länderspielen mehrfach ab. Die neuerliche Entscheidung wird erst nach dem Wochenende erfolgen. „Es ist ja noch ein Bundesliga-Spieltag, an dem noch etwas passieren kann“, so Nagelsmann.