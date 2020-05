25 Millionen: Telles wechselt zu PSG

Der Wechsel von Alex Telles (27) zu Paris St. Germain ist offenbar beschlossene Sache. Nach Informationen der portugiesischen Zeitung ‚A Bola‘ sind sich alle Parteien mittlerweile einig. Für den Linksverteidiger überweist PSG 25 Millionen Euro an den FC Porto.

In Paris soll Telles den Platz von Layvin Kurzawa (27) einnehmen. Der Franzose wird sich ablösefrei einem anderen Klub anschließen. Telles überzeugte in dieser Saison beim FC Porto nicht zuletzt durch seinen starken Offensivdrang. Der Brasilianer erzielte in 40 Pflichtspielen zehn Tore und bereitete neun weitere Treffer vor.