Trotz Verlängerung: United bleibt an Tapsoba dran

Die steil nach oben zeigende Formkurve von Bayer Leverkusen weckt Aufmerksamkeit in der Fußballwelt. Unter Trainer Xabi Alonso trumpfen die Rheinländer mächtig auf und kristallisieren sich mehr und mehr als Bayern-Konkurrent Nummer eins in der Bundesliga heraus. Das rückt einige Bayer-Profis natürlich auch in den Fokus anderer Vereine.

Wie Fabrizio Romano berichtet, beschäftigt sich Manchester United weiterhin mit Edmond Tapsoba. Der Innenverteidiger wurde bereits in den vergangenen Wochen und Monaten mit den Red Devils in Verbindung gebracht. Anfang September verlängerte er seinen Vertrag in Leverkusen bis 2028. United schreckt das allerdings nicht davon ab, die Entwicklung des 36-fachen Nationalspielers von Burkina Faso weiterhin zu beobachten.

Weitere Namen auf der Shortlist

Doch nicht nur der 24-jährige Abwehrspieler von Bayer findet Gefallen bei den Verantwortlichen in Manchester. Auch Antonio Silva (19) von Benfica Lissabon und Jean-Clair Tobido (23) vom OGC Nizza wecken Begehrlichkeiten beim englischen Topklub, so Romano.

Dem Bericht des Transfermarkt-Experten zufolge sind die internen Diskussionen in Carrington angelaufen, ein neuer Verteidiger, der die Qualität im Kader anhebt, soll 2024 kommen. Ein entsprechendes Investment wird vorbereitet. Ob im Winter zur Saisonmitte oder erst nach der laufenden Spielzeit im Sommer Geld in die Hand genommen wird, ist Stand jetzt noch offen.