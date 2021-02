RB: Henrichs-Transfer fast fix – Kobel ein Thema

Schon jetzt ist klar, dass RB Leipzig mit einer neuen Abwehrreihe in die Saison 2021/22 gehen wird. Dayot Upamecano wechselt zum FC Bayern, Mohamed Simakan von Racing Straßburg und Josko Gvardiol von Dinamo Zagreb sollen ihn ersetzen. Ob noch weitere Verteidiger die Sachsen verlassen werden, ist unklar.

Mit einer bisher unsicheren Personalie kann RB aber bald fix planen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wird die Kaufpflicht auf Benjamin Henrichs fällig, wenn der 23-Jährige noch einen weiteren Einsatz absolviert.

15 Millionen Euro kostet der Rechtsverteidiger, der auch verletzungsbedingt in dieser Saison erst 466 Pflichtspielminuten sammeln konnte. Im vergangenen Sommer war Henrichs für ein Jahr von der AS Monaco ausgeliehen worden.

Wechsel im Tor?

Einen Abgang könnte es im Sommer derweil auf der Torwart-Position geben. Dort steht dann seit sechs Jahren Peter Gulacsi zwischen den Pfosten, sein Vertrag läuft noch bis 2023. Dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von moderaten 12,5 Millionen könnte der Ungar den Klub aber verlassen.

Borussia Dortmund soll Interesse an Gulacsi zeigen und RB scheint sich tatsächlich bereits mit Alternativen für den 30-Jährigen zu befassen. Die ‚Sport Bild‘ nennt in dem Zusammenhang Gregor Kobel vom VfB Stuttgart. Der 23-Jährige gelte in der Berater-Branche als möglicher Kandidat für die Leipziger. Bei den Schwaben steht der Schweizer noch bis 2024 unter Vertrag.