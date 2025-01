Neymar-Wechsel: Letzte Hürde ausgeräumt

Für Neymars Rückkehr zu seinem Jugendklub FC Santos ist der Weg nach zähen Verhandlungen offenbar geebnet. Laut ‚L’Équipe‘ wird der 32-Jährige demnächst beim brasilianischen Klub landen, sofern es „keine überraschende Wendung“ mehr gibt. Demnach wurde zwischen Santos, Neymars derzeitigem Arbeitgeber Al Hilal sowie dem Offensivspieler eine Lösung für den Wechsel gefunden.

Beim saudischen Meister stehen dem Edeltechniker bis zum Vertragsende im Sommer noch satte 65 Millionen Euro zu. Eine Summe, auf die Neymar nicht gänzlich verzichten möchte. Dem Bericht zufolge werden der Angreifer und sein beratender Vater am Investmentfonds beteiligt, der Anteile an Santos hält. So habe der brasilianische Erstligist laut ‚L’Équipe‘ ein Paket geschnürt, das Neymars Abschied von Al Hilal erleichtert. 2013 hatte der Dribbler Santos für 88 Millionen Euro in Richtung Barcelona verlassen. Nun steht die spektakuläre Rückkehr kurz bevor.