HSV: Mutzel über Alidou-Verlängerung

Michael Mutzel, Sportdirektor beim Hamburger SV, hat sich zur gescheiterten Vertragsverlängerung mit Faride Alidou geäußert. „Da müssen wir einerseits selbstkritisch sein, ganz klar. Andererseits waren wir schon Wochen vor seinem ersten Profieinsatz mit seinem Berater in Kontakt. Dass Faride dann so explodiert, war nicht zu erwarten“, so der 42-Jährige gegenüber dem ‚kicker‘, „trotzdem haben wir alles versucht, seinen Vertrag zu verlängern. Allerdings haben wir schnell gemerkt, dass Zahlen im Raum stehen, bei denen wir nicht mehr mitgehen konnten und wollten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Alidou wird seinen Heimatklub folglich verlassen. Der Vertrag des 20-Jährigen läuft aus. Den Zuschlag erhält Eintracht Frankfurt, unklar ist nur noch nach wie vor, wann der Wechsel über die Bühne gehen wird. Laut ‚Bild‘ möchte der HSV mindestens 500.000 Euro für einen Wintertransfer sehen, das Angebot der SGE liege noch deutlich darunter. Sollten sich die Parteien nicht einigen, wird sich Alidou den Frankfurtern im Sommer ablösefrei anschließen.