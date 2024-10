Ist die Eintracht schon meisterreif, Herr Krösche?

Markus Krösche sieht Eintracht Frankfurt trotz des gegenwärtigen Höhenflugs noch nicht als Anwärter auf die Deutsche Meisterschaft. Im Podcast ‚Spielmacher – Fußball von allen Seiten‘ skizziert der Sportvorstand der SGE die nähere Zukunft des Vereins, macht aber durchaus Ambitionen deutlich: „Um Deutscher Meister zu werden, fehlt uns noch einiges, wenn man sich die Rahmenbedingungen anschaut, die auch die anderen Klubs haben. Wenn ich sehe, wie gute Mannschaften die Dortmunder und die Bayern haben, Leverkusen, Leipzig nicht zu vergessen, die Stuttgarter wieder."

Frankfurt brauche noch ein wenig Zeit, auch wenn die Transferentscheidungen der vergangenen Jahre den Klub deutlich nach vorne gebracht hätten: „Ich glaube, dass die Zeit noch nicht reif ist, weil wir noch eine sehr junge Mannschaft haben. Wir sind an einem Entwicklungspunkt, wo wir auch noch sehr viel Lehrgeld zahlen werden.“ Die Eintracht stellt in der bisherigen Saison mit im Schnitt 23,17 Jahren die jüngste Startelf der Bundesliga, viele Spieler stehen erst am Anfang ihrer Entwicklung und haben die besten Jahre ihrer Karriere noch vor sich. „Wir sollten den Fokus erst mal darauf belassen, regelmäßig international zu spielen“, stellt Krösche daher klar.