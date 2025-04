Ekitiké-Gerüchte: Krösche bezieht Stellung

Das Preisschild für Hugo Ekitiké von Eintracht Frankfurt geht mit jedem Treffer weiter nach oben, vor allem nach Toren wie gestern beim 1:1 gegen Tottenham Hotspur. Nach der Partie äußerte sich Sportvorstand Markus Krösche in der Mixed Zone über seinen Schützling: „Manchmal muss er noch klarer sein, wie er es auch vor dem Tor gemacht hat. Hugo ist ein junger Kerl aber hat auch schon ein bisschen was erlebt in seinem Leben, er kennt Gerüchte um sich und seine Person. Von daher kann er damit umgehen.“

Ob er durch den Treffer noch teurer geworden ist? „Mir egal. Wichtig ist heute das Ergebnis. Alles andere wird sich zeigen“, so Krösche. Die Eintracht fordert im kommenden Sommer mindestens 80 Millionen Euro für den 22-Jährigen, der in dieser Spielzeit bei 20 Toren und acht Assists steht.