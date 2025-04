Tendenz pro Bayern: Geht ein Trio für Wirtz?

Der FC Bayern will zwar auf der einen Seite sparen – will aber auf der anderen Seite am liebsten schon in diesem Sommer Florian Wirtz verpflichten. Der Spielmacher von Bayer Leverkusen kostet wohl um die 130 Millionen Euro – der FCB ist dafür sogar bereit, einen Kredit aufzunehmen.

Zur Sachlage: Wirtz ist bis 2027 an Leverkusen gebunden. Eine Verlängerung um eine weitere Saison, die einen Verbleib in diesem Sommer bedeuten würde, ist längst ausverhandelt. Doch Wirtz ziert sich mit der finalen Zusage. Bis Saisonende will er entscheiden. Die Bayern und Manchester City sind die heißesten Anwärter auf eine Verpflichtung. Die Tendenz der Familie Wirtz, heißt es bei ‚Sky‘, gehe eher in Richtung München als England.

Das liegt womöglich auch am beharrlichen Werben der Großkopferten um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Laut ‚Sky‘ gab es schon mehrere Treffen mit der Familie Wirtz, beide seien treibende Kräfte dahinter. Darauf lassen auch öffentliche Lobhudeleien der vergangenen Wochen schließen.

Bayern muss die Offensive ausdünnen

Um Wirtz zu finanzieren braucht es aus Bayern-Sicht nicht nur einen Kredit, sondern auch Abgänge von teurem Personal. Wie etwa Thomas Müller (35), der am Saisonende gehen muss. Laut ‚Sky‘ hat die Ikone sehr lukrative Angebote aus Italien und England. Die Tendenz sei aber eher ein Wechsel in die USA. Auch ein Karriereende sei aber denkbar.

Mit Kingsley Coman (28) darf ein weiteres Bayern-Urgestein gehen. Der Franzose soll schon um eine Luftveränderung gebeten haben. Schon im Sommer 2024 gab es Interesse aus Saudi-Arabien. Vertreter aus der staatlich finanzierten Liga wollen ‚Sky‘ zufolge bald nach München reisen, um über einen Coman-Transfer zu sprechen. Doch auch der FC Arsenal ist wohl konkret dran, Tottenham Hotspur hat zumindest Interesse.

Bei den Spurs spielt aktuell eine Bayern-Leihgabe. Für Mathys Tel (19) läuft es noch nicht wie gewünscht. Tottenham will den Franzosen zwar behalten, ist aber laut ‚Sky‘ aktuell nicht bereit, die Kaufoption über 50 Millionen Euro zu ziehen. Vielmehr wollen die Londoner mit dem FCB nachverhandeln. Um am Ende Wirtz zu finanzieren, könnte man in München auch auf einen Verkauf von Tel angewiesen sein.