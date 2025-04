Eintracht: Sonderlob für Santos

Kauã Santos macht sich bei Eintracht Frankfurt langsam unverzichtbar. Der brasilianische Keeper überzeugte mit einer starken Leistung in der Europa League gegen Tottenham Hotspur (1:1) erneut und kassiert am ‚RTL‘-Mikrofon ein Sonderlob von Trainer Dino Toppmöller: „Er hat in Istanbul die Feuertaufe gehabt. Solche Spiele sind Momente, die Selbstvertrauen geben. Wenn du da im Tor stehst und eine überragende Leistung zeigst, weißt du, dass du das drin hast, dass du das kannst. Ich glaube auch, dass ihm der Rhythmus jetzt guttut. Er hat zwar nicht viele Spiele gemacht, aber jetzt einige vor dem großen Spiel hier. Es ist bei ihm, wie bei vielen anderen bei uns. Wir wachsen mit unseren Aufgaben.“

Der Torhüter hatte in der Gruppenphase gegen Besiktas (3:1) als Ersatz von Kevin Trapp (34) eine exzellente Leistung gezeigt und seitdem den Konkurrenzkampf im SGE-Tor richtig angefacht. Im Klub sind alle davon überzeugt, dass Santos die Zukunft gehört. Auch der Torwarttrainer der brasilianischen Nationalmannschaft, Cláudio Taffarel hat den 22-Jährigen auf dem Schirm, lässt ihn regelmäßig beobachten. Auch im Rückspiel gegen die Spurs am kommenden Donnerstag wird Santos im Tor stehen und seiner Mannschaft den Rücken freihalten müssen.