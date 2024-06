Lukakus offensiver Flirt

Romelu Lukaku hat auffällig offensiv mit der Saudi Pro League geflirtet. „Vor Saudi-Arabien würde ich nicht zurückschrecken. Das Niveau wird dort weiter steigen – auf ein viel höheres Niveau, als viele Leute denken“, schwärmte der belgische Stürmerstar im Gespräch mit der Tageszeitung ‚Het Laatste Nieuws‘, „immer mehr Fußballer neigen dazu, dort zu spielen. Alle großen europäischen Topklubs wissen: Saudi-Arabien kommt.“

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Lukaku äußerst wohlwollend über die SPL geäußert hat. Mit Hintergedanken? Klar ist: Noch gehört der 31-Jährige dem FC Chelsea, hat aber keine Perspektive an der Stamford Bridge. Ein fester Transfer zum Leihklub AS Rom kam nicht zustande. Denkbar, dass Lukaku einen finanziell lukrativen Wechsel nach Saudi-Arabien in seiner Situation als gangbaren Weg begreift.