PSG hat eine neue Waffe | Alonsos nächstes Wunder

Im ersten Heimspiel nach der Ära Kylian Mbappé zauberte Paris St. Germain am gestrigen Freitagabend gleich den nächsten Kantersieg auf Parkett. Ein 6:0 stand am Ende für das junge Team von Luis Enrique. 60-Millionen-Einkauf João Neves steht nun bereits bei vier Assists und ist bereits der Dreh- und Angelpunkt. Generell spielt PSG nun aber einen viel besseren Team-Fußball als noch mit Mbappé. Die französische FT-Partnerseite Foot Mercato titelt daher: „Die neue tödliche Waffe von PSG: Das Kollektiv.“ Und die ‚L’Équipe‘ freut sich auf nicht weniger als: „Die Versprechen einer neuen Ära.“

Staunen über Bayer

Schon in der Vorsaison wurden späte Tore von Bayer Leverkusen zum Running Gag. Zum Auftakt der neuen Spielzeit setzte der Meister noch einen drauf und gewann durch ein Tor von Florian Wirtz in der 101. Spielminute mit 3:2 in Mönchengladbach. Davon nimmt man auch in der Heimat von Trainer Xabi Alonso Notiz. Die spanische ‚Marca‘ titelt: „Xabis Leverkusenern gehen die Wunder nicht aus.“ Und die ‚as‘ meint: „Xabi genießt die Qual.“

