Herthas Toptalent: Maza will weg

Hertha BSC droht im Sommer ein Konflikt mit Toptalent Ibrahim Maza. Bei der Alten Dame ist der 18-Jährige nach Informationen von ‚Sky‘ unter dem neuen Trainer Cristian Fiél für die kommende Saison fest eingeplant und soll unbedingt gehalten werden. Maza möchte den Verein jedoch verlassen, wie der ‚kicker‘ berichtet. Mehrere englische Klubs beschäftigen sich demnach mit dem Spielmacher, die heißeste Spur führt allerdings zum VfB Stuttgart. Maza stammt aus der Hertha-Jugend und besitzt noch einen Vertrag bis 2026.

Bei einem anderen Talent sieht es besser aus: Die Berater von Akademie-Spieler Boris Lum haben sich laut ‚Bild‘ in der vergangenen Woche mit den Hertha-Bossen und Fiél getroffen, um über die Perspektive des 16-Jährigen zu sprechen. Dieser soll in Zukunft in den Profibetrieb eingebunden werden und in der U19 und U23 Spielpraxis sammeln. Lum besitzt eine Ausstiegsklausel über fünf Millionen Euro. Diverse Topklubs sollen an dem defensiven Mittelfeldspieler interessiert sein, darunter Tottenham Hotspur, Manchester City, Ajax Amsterdam und Bayern München.