Bellingham kennt keine Grenzen | Salah für Transfer freigestellt?

Salah freigestellt?

Das Transferfenster in England ist geschlossen und trotzdem beschäftigt ein möglicher Abschied von Mohamed Salah vom FC Liverpool die englischen Medien. Denn in Saudi-Arabien dürfen nach wie vor Spieler verpflichtet werden und im Wüstenstaat versucht man bei Al Ittihad offenbar weiter, den ägyptischen Superstar zu holen. Liverpool könnte zwar keinen Ersatz mehr holen, die Reds sollen aber auf die typische Saudi-Art darüber hinweggetröstet werden: Mit Geld.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Sun‘ berichtet nun, dass umgerechnet 200 Millionen Euro bereits auf dem Tisch des LFC liegen – zu wenig. Al Ittihad möchte offenbar nachlegen und ist der englischen Sportzeitung zufolge bereit, 233 Millionen zu zahlen. Und ein Abschied ist offenbar nicht ausgeschlossen: Laut der ‚Sun‘ hat der ägyptische Fußballverband entschieden, Salah in der anstehenden Länderspielphase eine Pause zu gewähren, damit er in potenziellen Transferverhandlungen freier agieren kann. Im Klubfußball würde man wohl sagen: „Salah wurde für Gespräche mit einem anderen Klub freigestellt.“ Das letzte Wort hat aber natürlich der FC Liverpool.

Lese-Tipp

Eberl über den Transfer-Sommer

Mr. Gol

Karim wer? Der neue Toptorjäger von Real Madrid heißt Jude Bellingham. Der Ex-Dortmunder traf bislang in jedem Pflichtspiel, in dem er für die Königlichen auf dem Platz stand. Beim gestrigen 2:1-Sieg über den FC Getafe erzielte der Sommerneuzugang in der Nachspielzeit das entscheidende Tor – Saisontreffer Nummer fünf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Sportmedien in Spaniens Hauptstadt huldigen dem 20-Jährigen einen Tag später. „Mister Gol“, titelt die ‚as‘ und zeigt einen jubelnden Bellingham. Für das gleiche Motiv hat sich die ‚Marca‘ entschieden und ist sich sicher: „Bellingham kennt keine Grenzen.“